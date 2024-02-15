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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evlilik kredisi başvuru e-Devlet ekranı: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? - Merak Edilenler Haberleri

        Evlilik kredisi e-Devlet başvuru ekranı açıldı: evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

        Evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat itibarıyla başladı. Proje kapsamında aile kurma yoluna giren çiftler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinden yararlanabilecek. Evlilik kredisi başvurusu aile.gov.tr ile e-Devlet adresi üzerinden alınacak. Bu kapsamda gözler "Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı, hangi illerden başlayacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 devlet destekli faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:20
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirildi. Proje ile evlenecek çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olunması hedefleniyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

        • 2

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

        • 4

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        • 5

          Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

          Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        • 7

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI NEDİR?

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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