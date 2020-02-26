AA

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor.

AA muhabirinin İstanbul'daki 39 ilçenin evlendirme dairelerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl cumartesi gününe denk gelen 29 Şubat'ta evlenmek için 155 çift başvuru yaptı.

29 Şubat'ın pazartesi gününe denk geldiği 2016 yılında İstanbul'da 129 çift dünya evine girmişti.

EN ÇOK BAŞVURU KADIKÖY'DE

İstanbul'da 29 Şubat'a nikah tarihi almak için en çok başvuru, sırasıyla Kadıköy, Küçükçekmece ve Ataşehir ilçelerindeki evlendirme dairelerine yapıldı. Kadıköy'de 14, Küçükçekmece'de 12, Ataşehir'de 9 çift başvuruda bulundu.

İstanbul'un 8 ilçesinde hiçbir çift, evlilik tarihlerinin 29 Şubat olmasını istemedi. Tuzla, Silivri, Sarıyer, Çatalca, Sultanbeyli, Adalar Şile ve Sultangazi'de nikah için 29 Şubat'ı tercih eden çıkmadı.

2016'da Bahçelievler, Zeytinburnu, Şişli, Tuzla, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Esenyurt, Sultanbeyli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Adalar ilçelerinde de 29 Şubat'ta nikah kıyılmamıştı.