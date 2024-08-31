Evliliğinizin sağlam temeller üzerine kurulduğundan emin misiniz? Daha güçlü bir evlilik için etkili iletişim tüyoları
Gerçek aşkı bulmuşsak, sevgiyi paylaştığımızı düşünüyorsak, gözümüz ondan başkasını görmüyorsa evlenmek için hazır olduğumuzu düşünebiliriz. Ama sevgi evlilik için gerçekten yeterli mi? Sağlıklı bir evlilik hayatı için muhakkak bilmeniz gereken bir şey var: Doğru iletişim!
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Modern zamanların en büyük sorunlarından biri de evliliklerin giderek daha kısa ömürlü olması. Sevgiliyken her şey kusursuzken nasıl oluyor da evlenince işler sarpa sarıyor? Evliliğin sevgililikten çok farklı bir dinamiği var. Bu dinamiğin temelinde de etkili iletişim kurmayı becerebilmek yatıyor.
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Eşinizle iletişiminizi gözden geçirmeye hazır mısınız? Gelin sağlıklı bir evlilik için ihtiyaç duyacağınız etkili iletişim tüyolarına beraber bakalım. Unutmayın, beraber bir ömür geçirmek istiyorsanız emek vermekten başka şansınız yok...
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Sürekli eleştiren ve sürekli kendini savunan biri olmayın
Evliliğinizi aşındırmadan, sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için karşı karşıya oturup konuşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ancak bu konuşma sürekli birbirinizi eleştirdiğiniz ve karşılaştığınız eleştiriye de hemen kendinizi savunmaya başladığınız reaksiyonlar vererek yapılamaz.
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- 4
Eşiniz size duygularını veya fikirlerini söylediğinde savunmaya geçmek yerine, onu anlamaya, ne hissettiğini görmeye çalışın. Rahatsız olduğunuz bir durumla karşılaştığınızda da onu eleştiren ve suçlayan bir üslup kullanmayın. Rahatsız olduğunuz şey o değil, yaşanan durum. Bunu anlatabilmelisiniz.
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Bu konuşma çabalarında "sizin istediğiniz şeyin olması" için değil, sorunun çözülmesi ve en önemlisi ikinizin de mutlu olduğu bir orta yol bulunabilmesi için ısrarcı olun.
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Partnerinizi takdir etmeyi unutmayın
Partnerinizle iletişim kurarken sadece sorunları konuşan çiftlere dönüşmemeye gayret edin. Güzel bir şeyle karşılaştığınızda bunu dile getirmeye, partnerinizi pozitif eylemlerinde takdir etmeyi ve onunla ne kadar gurur duyduğunuzu söylemekten çekinmeyin. Birbirine karşı olumlu ve destekleyici bir iletişim dili seçmekçiftlerin duygusal bağlarını güçlendirir.
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- 7
Birbiriniz için kaliteli zaman ayırın
Evlendiğiniz zaman yoğun hayat temponuzun içinde partnerinizle özel vakit geçirmeyi ihmal etmeye başlayabilirsiniz, bunu yapmayın. Evlenmiş olmak, aynı evde yaşamak olmak beraber bir şeyler yapma sürecinizi sona erdirmemeli.
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Birbirinizle konuşmak, gezmek, aktiviteler yapmak için hala istekli olmalısınız. Sevgili olarak birbirinizi mutlu etmeye çalışmaya devam etmelisiniz. Aynı evde yaşıyor olmak birbiriniz için çabalamanıza gerek olmadığı anlamına gelmez. Seyahat planları yapın, sosyal aktiviteler organize edin.
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Sözsüz iletişiminize dikkat edin
İletişim sadece kelimelerle kurulmaz, çiftlerin çoğunun arasında hiç konuşmadan anlaşabildikleri bir dil de vardır. Eşinizle iletişim kurarken beden dilinize, ses tonunuza ve yüz ifadelerinize dikkat edin.
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Diliniz sorun yok gibi davranırken beden diliniz sorun var gibi davranırsa bu iletişimizi kötü etkiler. Sevginizi göstermek için ille de uzun konuşmalara ihtiyacınız yok. Birbirinizle temas kurmayı, dokunmayı, sarılmayı ve öpücükler yoluyla sıcaklık göstermeyi ihmal etmeyin.
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İşler kötüye gidiyorsa profesyonel destek alın
Siz ve eşiniz farklı problemlerle boğuşuyor olabilirsiniz. Bu da iletişim sorunları yaşamanıza neden olabilir. Çatışmalarınızı kendi aranızda çözemediğinizin farkındaysanız profesyonel destek almayı ihmal etmeyin. Evlilik uzun bir yolculuk ve çaba ister. İlişki terapistleri konuşmakta zorlandığınız konuları konuşmanızı kolaylaştırabilir ve çatışmalarda size yardımcı olabilir.
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Birbirinize karşı sabırlı ve anlayışlı olun
Birbirinizi anlamanız ve doğru iletişimi kurmanız her zaman çok kolay ve hızlı olmayabilir. Evlilikte çiftlerin birbirine karşı sabırlı ve aksaklıklar konusunda anlayışlı olması hayati öneme sahiptir. Bir sorunla karşılaştığınızda anında çözüm beklemek, konuşurken birbirinizin sözünü kesmek ve karşı tarafı dinlememek ilişki için zararlıdır.
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Birbirinize karşı olabildiğince açık fikirli olmalı ve olaylara partnerinizin bakış açısından bakmayı öğrenmelisiniz. Unutmayın, iletişim iki yönlü bir yoldur ve her iki taraf da bu yolda eşit yol kat etmek zorundadır.