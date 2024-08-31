Evliliğinizin sağlam temeller üzerine kurulduğundan emin misiniz? Daha güçlü bir evlilik için etkili iletişim tüyoları

Modern zamanların en büyük sorunlarından biri de evliliklerin giderek daha kısa ömürlü olması. Sevgiliyken her şey kusursuzken nasıl oluyor da evlenince işler sarpa sarıyor? Evliliğin sevgililikten çok farklı bir dinamiği var. Bu dinamiğin temelinde de etkili iletişim kurmayı becerebilmek yatıyor.