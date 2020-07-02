Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - OSMANİYE

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sumbas ilçesi Akçataş köyünde O.A, M.A. ve Z.A'nın evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin evlerinin bahçesine ekili 71 kök Hint keneviri ile 21 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."