Evlerinden çıkamayan çiftin 42'nci evlilik yıl dönümü pastası belediyeden - SAMSUN

AA

İlkadım ilçesinde ikamet eden Beyhan Elçora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan kanser hastası ablası Bilge ve Kıbrıs gazisi ve felçli eniştesi Vehbi Cömert'e 42'nci evlilik yıl dönümlerinde sürpriz yapılması için Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezine talepte bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, yaş pasta alarak Cömert çiftinin evine gitti. Sürpriz yapan Demir, yaşlı çiftte pastayı sosyal mesafeye uyarak kapıdan verdi.Demir, basın mensuplarına, yaşlı çiftin mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Evliliklerinin 42'nci yıl dönümü dolayısıyla pasta alarak kendilerine ziyarete geldik. Mutluluklarına ortak olduk." dedi.Türkiye ve dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:"Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bu virüsle ilgili Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye'de yapılan çalışmalar dünyaya örnek oldu. Biz de bunun bir parçası olma, buna katkı sağlama ve sorumluluklarımızı yerine getirmek adına hassasiyet ve gayret gösteriyoruz. Belediye çalışanlarımız ve tüm kurumlar hep birlikte Samsun'da seferber olduk. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz."Beyhan Elçora da ablası ve eniştesine sürpriz yapmak istediğini dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizzat kendisinin gelmesi beni de şaşırttı. Ablam ve eniştemin çocukları şehir dışında oldukları için bu mutlu günlerine ortak olamadı ancak Başkanımızın yaptığı sürpriz onlara mutluluk verdi." diye konuştu.Vehbi ve Bilge Cömert çifti ise Demir'in kendilerine sürpriz yapmasından dolayı hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını dile getirdi.