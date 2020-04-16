Evlerinden çıkamayan çiftin 42'nci evlilik yıl dönümü pastası belediyeden

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da 62 yaşındaki kanser hastası Bilge ve 67 yaşındaki eşi Vehbi Cömert'in 42'nci evlilik yıl dönümü pastası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından kendilerine verildi.
İlkadım ilçesinde ikamet eden Beyhan Elçora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan kanser hastası ablası Bilge ve Kıbrıs gazisi ve felçli eniştesi Vehbi Cömert'e 42'nci evlilik yıl dönümlerinde sürpriz yapılması için Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezine talepte bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, yaş pasta alarak Cömert çiftinin evine gitti. Sürpriz yapan Demir, yaşlı çiftte pastayı sosyal mesafeye uyarak kapıdan verdi.
Demir, basın mensuplarına, yaşlı çiftin mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Evliliklerinin 42'nci yıl dönümü dolayısıyla pasta alarak kendilerine ziyarete geldik. Mutluluklarına ortak olduk." dedi.
Türkiye ve dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:
"Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bu virüsle ilgili Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye'de yapılan çalışmalar dünyaya örnek oldu. Biz de bunun bir parçası olma, buna katkı sağlama ve sorumluluklarımızı yerine getirmek adına hassasiyet ve gayret gösteriyoruz. Belediye çalışanlarımız ve tüm kurumlar hep birlikte Samsun'da seferber olduk. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz."
Beyhan Elçora da ablası ve eniştesine sürpriz yapmak istediğini dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizzat kendisinin gelmesi beni de şaşırttı. Ablam ve eniştemin çocukları şehir dışında oldukları için bu mutlu günlerine ortak olamadı ancak Başkanımızın yaptığı sürpriz onlara mutluluk verdi." diye konuştu.
Vehbi ve Bilge Cömert çifti ise Demir'in kendilerine sürpriz yapmasından dolayı hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!