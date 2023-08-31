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        Haberler Gündem Evlerinde uyuşturucu yetiştiren karı-kocaya gözaltı - Güncel haberler

        Evlerinde uyuşturucu yetiştiren karı-kocaya gözaltı

        Muğla'da, özel düzenekler ile uyuşturucu yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda 50 yaşındaki Serkan A. ile 45 yaşındaki eşi Nil A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli karı- koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:34
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        Evlerinde uyuşturucu yetiştiren karı-kocaya gözaltı
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ilçesinde oturan Serkan A. ile eşi Nil A.'nın yetiştirdikleri uyuşturucuları piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 17 kök Hint keneviri, 4 gram kubar esrar, 19 gram Hint keneviri tohumu, 1 hassas terazi, 2 elektrik sistemine bağlı ışık ve ısıveren cihazlar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A. ve Nil A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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