DHA

Sabah saatlerinde, ilçedeki 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Binada ve yanındaki binalarda yaşayanlar dışarı çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlardan Mustafa ve Satı Töngel (75) çifti, söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştı.

Töngel çiftine olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.