08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre, eve gelen ekipler, oluşan su birikintisini boşaltırken, çalışma başlattı.
Ekipler, çoğunluğu yan yana bulunan tek katlı evlerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan ve daha önce belde sakinlerinin bilmedikleri gerekçesiyle 2 girişini taş yığını ile kapattıkları tünelde çalışma yaptı. Kepçe yardımıyla tünelin girişi açıldı.
YAKLAŞIK 5 BİN YILLIK
Tünelin belli bir kısmına doğru ilerleyen ekipler ve vatandaşlar tünel olarak bildikleri yerin yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda yer altı şehri olduğunu fark etti. Yaklaşık 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeraltı şehrinin içerisinde su birikintileri görüldü. Yeraltı şehri üzerinde bulunan 15 evde oluşan su birikintisinin bu nedenle oluştuğu öğrenildi. Yeraltı şehrinde yaşam odaları, tüneller ve ibadet alanlarının bulunduğu belirtildi.
'TEHLİKE ARZ EDİYOR' DİYE KAPATILMIŞ'
Belde sakinlerinden Alaaddin Sarıtaş, yer altı şehrinin 4 odadan oluştuğunu ifade ederek, "Buraya yurtdışından çok insan geldi. Eskiyi de kimse bilmediği için pek fazla kişiyi inandıramadık ve bilgilendirme yapamadık. Evleri su basınca belediye başkanımız Kazım Yılmaz buraya kepçe ile gelerek açtırdı. Burası 3 katlı ve biz birinci katında bulunuyoruz. Şehir 20 sene önce açılmış ve o dönemki belediye başkanı bir çocuk buraya düştüğü için 'tehlike arz ediyor' diye kapattırmış. Burada 5 kilometrelik bir yer var ve içerisinde kilisenin olduğundan bahsediliyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. İnşallah bununla ilgili güzel haberler alacağımıza inanıyoruz" dedi.
'KEPÇE VURDUKTAN SONRA YER ALTI ŞEHRİ ORTAYA ÇIKIYOR'
Çalış'ta yaşayan Zekeriya Yılmaz ise evlerini yer altı şehri yüzünden su bastığını ve evin içerisinde boşluklar oluştuğunu belirterek, "Özellikle son dönemde bizlerin evleri su altında kalıyordu. Oturduğumuz yerler sular altında kalınca belediyeye müracaat ettik. Belediye başkanı buraya gelerek bir araştırma yaptı. Buraya kepçe vuruyorlar. Kepçe vurduktan sonra yeraltı şehri olduğu ortaya çıkıyor. Biz burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!