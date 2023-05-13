Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Evleri koğuşlara ayırmışlar! 62 kişi yakalandı

İstanbul'da koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde kalan 62 düzensiz göçmen yakalanırken evlerini kiraya veren mülk sahibine toplam 355 bin 880 lira para cezası verildi.

Giriş: 13.05.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Evleri koğuşlara ayırmışlar! 62 kişi yakalandı
AA

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da belirlenen 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan 7 ikamette toplam 62 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyonda evlerini kiralayan mülk sahibi K.T.'ye düzensiz göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplam 355 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak
Kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı!
Kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı!
14 Mayıs seçimlerini Haberturk.com'dan takip edin
14 Mayıs seçimlerini Haberturk.com'dan takip edin
Sosyal medyada viral olan doğru çilek yıkama yöntemi!
Sosyal medyada viral olan doğru çilek yıkama yöntemi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.