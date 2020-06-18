Evleri 4 kez yanan aile devlet desteği ile yeni yuvasına kavuşacak

İnece beldesinde 62 yaşındaki Yasin ile 60 yaşındaki Yazgül Balcı çiftçinin evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bir yılda 4 kez yangın çıktı.
Yaklaşık bir ay önce çıkan son yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Valilik, Balcı ailesini misafirhane ya da otele yerleştirmek istedi ancak aile evlerinin bahçesindeki eşyaların çalınabileceği endişesi ile bu teklifi kabul etmedi.
Bunun üzerine çiftin evlerinin bahçesine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çadır kuruldu.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kocaeli'ndeki evleri yıkıldıktan sonra uzun zaman çadırda yaşamak zorunda kalan aile, şimdi de benzer bir durumla karşılaşmak istemiyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının hemen ardından aileye yeni bir ev yapılması için çalışmaların başladığını söyledi.
Evin 75 metrekare alana inşa edildiğini belirten Bilgin, "Ailemiz inşallah en kısa sürede evlerine kavuşarak, yaşamlarını daha refah bir ortamda sürdürecek." dedi.
- Çadırda yaşamayacaklar
Yasin Balcı ise yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Hayatında çok zor süreçler geçirdiğini, yeni evleri tamamlandıktan sonra hayatlarının normale döneceğine inandığını anlatan Balcı, şöyle devam etti:
"Valilik bize yardım etmeseydi yanan evi satılığa çıkaracaktım. O da satılır mıydı satılmaz mıydı bilmiyorum. Kiraya çıkardım, borcumuz harcımız da var. Kirayı nasıl verirdik bilmiyorum, zor olurdu. Şimdi çadırda yaşıyoruz. Tabi ki zor oluyor. Çadır güzel ama zor hayat işte. Biz daha önce de çadır hayatına alışığız. 1999'da Kocaeli'deydim o depremde uzun süre çadırda kaldık. 2 sene konteynerde yaşadık."
Daha önce evlerinde 4 kez yangın çıktığını vurgulayan Balcı, "Gerçekten ilginç, anlatsam çoğu kişi inanmaz. Hiç elektrik geçmeyen bir yerde, hiçbir şeyin olmadığı yerde yangın çıkıyor. Gardrobun iki çekmecesi yandı durup dururken. Neden yanar yani ilginç hakikaten. İtfaiye tutanağında yangın nedeni bilinmiyor diye yazdı çünkü gerçekten bilinmeyen bir şey." ifadelerini kullandı.
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