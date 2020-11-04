Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - MUĞLA

AA

Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 27 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çok sayıda kamera kaydını inceledi.Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüpheliler Z.K. ve M.C'yi gözaltına aldı.Adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.