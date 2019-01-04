Mobilya tüketicisinin eğilimleri ortaya çıktı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER),düzenlediği basın toplantısında, Mobilya Sektöründe Kullanım Alışkanlıkları, İmaj ve Marka Konumlandırma Araştırması’nın sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma, Türkiye temsili 19 ilde, mobilya alımında karar verici olan ve 2 yıl içinde mobilya satın almayı düşünen ya da satın alan kişileri ve 2 yıl içinde evlenen kişileri kapsayacak şekilde ve toplam 2.000 kişi ile gerçekleştirildi.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın ve Method Research Company Genel Müdürü Cengiz Kılıç tarafından açıklanan rapora göre; Türkiye genelinde markalı mobilya tüketicilerinin ortalama yaşı 32. Sosyo-ekonomik statü grubu ise ağırlıklı olarak C1 ve C2. aile yapısı olarak, mobilya tüketicilerinin %52’sini çocuklu çiftler, %19’unu çocuksuz çiftler, %19’unu ise kalabalık aileler oluşturuyor.

Mobilya tüketicisinin ortalama konut büyüklüğünün 115 m2 olduğunu belirten MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın “2013 ve 2015 yılı verilerine kıyasla 100-120 m2’li konutların oranında artış yaşandı.

Konutların ortalama oda sayısında ise geçen senelere kıyasla az da olsa bir düşüş gerçekleşti. 3 (2+1) odası bulunan hane sayısında geçen seneye göre artış yaşanırken, 4 (3+1) odalı hanelerde ise geçen seneye göre düşüş gerçekleşti. Hanelerde en çok bulunan ürün grubu ise %85’lik oranla oturma odası ve yatak odası takımları oldu.” dedi.

“MOBİLYAMI DOKUNMADAN ALMAM”

MOSDER’in, sektörün ve mobilya tüketicisinin nabzını tuttuğu araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın; “ Her üç kişiden biri mobilya alımından önce markalarla ilgili internetten araştırma yaptığını belirtirken, yaklaşık beş kişiden sadece biri mobilya alımı için online alışveriş sitelerini tercih edebileceğini söylüyor.

Araştırmada geçmiş yıllara göre, online alıma yaklaşımda daha olumlu bir eğilim izlendi ancak tüketicilerin genel olarak markaları inceleyip, yenilikleri takip etmek için interneti kullandığı görülüyor. Tüketici yine de mobilyasını görerek ve ona dokunarak satın almak istiyor.” dedi.

FİYAT VE KALİTE DENGESİ EN ÖNEMLİ KRİTER

Araştırma sonuçlarına göre mobilyaların ortalama sekiz yılda bir değiştirildiğini belirten MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, “ Tüketicilerin %33’ü 4-5 yılda bir mobilyalarını değiştirmeyi tercih ederken, %21’i ise 10-12 yılda değiştirmeyi tercih ettiğini söylüyor. 2015 yılında mobilyada değiştirme sıklığı 9 yıl olarak belirlenmişti. 2018 yılında değiştirme sıklığı 8 yıla düştü.” dedi.

Araştırma sonuçlarında, tüketicilerin mobilya satın alırken en fazla önem verdiği kriter olarak, ürün kalitesi ve uygun fiyat dikkat çekiyor. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle müşterilerin fiyatla ilgili hassasiyetlerinde ciddi bir artış görülüyor.

2015 yılındaki araştırmanın sonuçlarına göre mobilya algısında, tasarım ve dizayn ön plandayken, bu sene “kaliteli ve fiyat” en önemli tercih kriterleri oldu. İstatistiklere göre satın alınan ürün, sekiz yılda değiştirildiği için mobilyanın görselliğinden çok kaliteli olması müşteri için önem arz ediyor.

KDV İNDİRİMİ KALICI HALE GELMELİ

Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine ilişkin açıklamalarda da bulunan MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın: "2018'in son iki ayında gündeme alınan KDV indiriminin yeni yılın ilk üç ayında da devam ediyor olması sevindirici. Ekonomik konjonktür neticesinde halkın gelirlerindeki düşüş, alım gücünü de etkiledi. Mobilya sektörü de bundan etkilendi. Asgari ücrette yapılan artışın da bir hareketlilik sağlayacağını düşünüyoruz. Enflasyonla Topyekün Mücadele indirimleri ve uzatılan KDV indirimi sayesinde mart sonuna kadar satışların yüzde 25-30, kimi firmalarda ise yüzde 50 artacağını öngörüyoruz. Ancak mobilya sektörünün ajandasındaki bir numaralı problem KDV'nin yüzde 18 olması. Bu oranı sektör kaldıramıyor çünkü mobilya çok ucuz bir ürün değil. Kayıt dışılığı önlemek ve istihdamı artırmak için KDV'yi yüzde 8'de tutmak gerekiyor. Beklentimiz KDV indiriminin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi, ayrıca sektörümüzün ihtiyacı olan hammaddelerde uygulanan KDV oranının da yüzde 8’e indirilmesidir.” dedi.