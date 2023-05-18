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Konya'da evlendikten iki gün sonra karısını öldüren sanığın cezası belli oldu

Konya'da evlendikten iki gün sonra karısını bıçaklayarak öldüren sanık Murat D.'nin cezası belli oldu. Son sözü sorulduğunda pişman olduğunu söyleyen sanığın cezasında mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uyguladı

Giriş: 18.05.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Evlendikten iki gün sonra öldürmüştü... Karısını öldüren katile haksız tahrik indirimi! - Son dakika haberi
AA

Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede 8 Temmuz 2022'de Murat D. (52), karısı Keziban D.'yi (45) aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.

Evlendikten iki gün sonra karısını öldüren sanık Murat D. hakkında açılan davanın karar duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Murat D., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Murat D., savunmasında böyle bir olay olmasını istemediğini bildirdi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanığı, eylemi maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

*Fotoğraflar: DHA

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