Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede 8 Temmuz 2022'de Murat D. (52), karısı Keziban D.'yi (45) aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.

Evlendikten iki gün sonra karısını öldüren sanık Murat D. hakkında açılan davanın karar duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Murat D., taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Murat D., savunmasında böyle bir olay olmasını istemediğini bildirdi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanığı, eylemi maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

*Fotoğraflar: DHA