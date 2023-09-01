OĞLUNUN MASRAFLARI İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Nolan'ın biyolojik babası hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti. Adcock "Amy'nin müthiş bir oğlu var. İkisini de sevmemek gerçekten imkansız" dedi.

Genç adam, Nolan'ı evlat edinme sürecinde doğacak masrafları karşılamak için GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı. Adcock toplanacak paranın 12 yaşındaki genci ilerideki masrafları için kullanıcağını söyledi. Adcock'un destek çağrısına şu anda 684 kişi yanıt verdi ve 50 bin dolarlık bağış kampanyasında 42 bin 681 dolar toplandı.

Kaynak: Guardian

Fotoğraf: GoFundMe