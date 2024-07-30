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        Haberler Yaşam Evlendiklerinde düğün yapamayan çift 56 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi

        Evlendiklerinde düğün yapamayan çift 56 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 56 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:32
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          Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1968 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle o tarihte düğün yapamayan 5 çocuk sahibi Güllü (75) ve Mustafa Güneş (79) için düğün organizasyonu yapıldı.

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          Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen düğün eğlencesinde çift gelinlik ve damatlık giydi. Burada çiftin temsili nikahı kıyıldı.

          Çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Güneş, "Köyde evlendiğim için hanımıma gelinlik giydirememiştim. Şimdi bunu başardık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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          Güllü Güneş ise duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları belirtti:

          "Güvercin nasıl uçuyorsa ben de öyle uçuyorum şu an. Gelinlik giyememiştim, eşimin durumu yoktu. İçimde kaldı. Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum. Eşime diyordum 'Kadınlar giyiyor ben neden giyemiyorum' demiştim."

          Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çifti tebrik etti.

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