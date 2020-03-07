Evlatlarını rejimin saldırılarında kaybeden anneler, şehit Mehmetçik annelerinin acısını paylaştı

AA

Esed rejiminin saldırlarında ve işkencelerinde çocuklarını kaybeden Suriyeli anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle AA muhabirlerine konuştu.

Oğlu ve 6 yakınını rejimin bombardımanında kaybeden Sekine Basis, İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için çok üzüldüğünü belirterek, annelerine başsağlığı diledi.

Oğlu Said'in 2014'te rejim saldırısında öldüğünü belirten gözü yaşlı anne, "Ben şehit annesiyim. Şehit düşen Türk askerleri için çok ağladım. Onlar bizim evlatlarımız gibidir. Hatta evlatlarımızdan da öteler." dedi.

- "Türkiye'deki şehit anneleri, çocuklarıyla gurur duysunlar"

Oğlunu 3 ay önce Hama'daki çatışmalarda kaybeden Fehime Rehhal de "Benim tek erkek çocuğum vardı. Suriye savaşı başladığı zaman, muhalefet saflarına katılarak savaşmak istedi. Onu düşündüğüm zaman şehadete eriştiği için seviniyorum. Ancak anne yüreği her zaman evladını kaybettiği için sızlamaya devam eder. Allah onun şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Rehhal, Türk askerlerinin şehit olduğunu duyduğunda kendi evladı kadar üzüldüğünü belirterek, "Bizim çocuklarımız kendi topraklarında şehit düşerken, onlar (Türk askerleri) fedakarlık yaparak bu topraklarda şehit düştüler. Türkiye'deki şehit anneleri çocuklarıyla gurur duysunlar. Allah evlatlarımızın şehadetlerini kabul etsin." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah biz de onlara cennette kavuşuruz"

Oğlunu rejimin zindanlarında işkenceden kaybeden anne Meryem Arap da "Üç torunum ve üç yeğenim şehit düştü. Türkiye'deki şehit annelerine sesleniyorum. Şehitlerimiz birdir. Hepimiz biriz. Çocuklarımız için üzülüyoruz ama bilin ki evlatlarınız doğruyu savunmak için şehit düştü. Türkiye'ye teşekkür borçluyuz. Bizim çocuklarımızı öldüren zalim Esed'e karşı bizim yanımızda durdunuz." değerlendirmesini yaptı.

- "Oğlum vurulmuş gibi içim yanıyor"

Bir oğlunu 2012'de rejim saldırısında, diğerini 2014'te rejim güçleriyle girdiği çatışmalarda kaybeden Amine Tavil de "Benim 2 çocuğum, 1 kardeşim, yeğenim ve amcamın çocukları Suriye savaşında şehit oldu." dedi.

Tavil, şunları kaydetti:

"Allah şahittir ki bir Türk askerinin vurulduğu haberini aldığım zaman, oğlum vurulmuş gibi içim yanıyor. Bizim evlatlarımız Allah yolunda şehit oldu. İnşallah bize kıyamet gününde şefaat edecekler. Buradan Türkiye'deki şehit annesi kardeşlerime bir mesaj göndermek istiyorum. Biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Çok şükür ki evlatlarımız Allah yolunda şehit oluyorlar. İnşallah biz de onlara cennette kavuşuruz."

,Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa,Muhammed Temim Hocaoğlu