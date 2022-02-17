'Evlatlarım' dediği 14 kediye anne şefkatiyle bakıyor

Kendini 12 yıldır sokak hayvanlarına adayan Türkan Taburlu, evlatlarım dediği 14 kedi ve 1 köpeğe evinde şefkatle bakıyor.
AA'nın haberine göre Ankara'da oturan 36 yaşındaki Türkan Taburlu'nun hayatı, daha önce sahiplendiği bir kedinin ölmesiyle değişti.
Kedisini kaybettiğinde hayvan sevgisinin ne kadar güçlü bir duygu olduğunu anlayan Taburlu, dışarıda yaralı, hasta ve aç bir kedi bulduğunda tedavilerini yaptırarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
Kendisini sokak hayvanlarına adayan Taburlu, zamanının büyük bölümünü, yaralı haldeyken kurtarıp yuvasını açtığı 14 kedisi ile 1 köpeğinin bakımı ve beslenmesiyle geçiriyor.
"ÇOK ŞEY İSTEMİYORUZ, BİR KAP SU, BİR KAP MAMA"
Türkan Taburlu, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla, evini açtığı kedilerle geçirdiği günlerini anlattı.
Taburlu, evinde baktığı kedilerin tümünün, ölümün kıyısından kurtarılmış canlılar olduğunu söyledi.
Hayvanların hayata tutunması için elinden geleni yaptığını vurgulayan Taburlu, "Sokakta yaşayamayacak hayvanları evime aldım. Ben hiçbir zaman 'Bu kadar kedim olsun, bu kadar kedi sahipleneyim.' diye düşünmemiştim ama onlar geldi beni buldu, hepsi birer evladım oldu. Hepsi benim için çok kıymetli" diye konuştu.
Çevresinde kendisi gibi hayatını hayvanlara adamış kişilerin olduğunu anlatan Taburlu, şöyle devam etti:
"Bizim gerçek hayvanseverler olarak insanlardan tek isteğimiz, hayvanlara zarar vermeyin, mama kaplarımıza dokunmayın. Çünkü onlar birer can, onların da bizim gibi duyguları var, onlar da acıkıyor. Sadece hissedin. Bize destek olamasanız bile, zarar vermeyin. Herkesin Dünya Kediler Günü kutlu olsun. Çok şey istemiyoruz bir kap su, bir kap mama."
Çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Taburlu, "Onlarda bulduğum gerçek sevgi. Bir kedinin gözüne baktığımda, bir kediyi doyurduğumda hissettiğim şey, tarifi olmayan bir mutluluk. Herkes biraz daha duyarlı olsa, bütün hayvanlar can, bunun bilincinde olsa, elini biraz taşın altına koysa daha güzel olacak. Bu doğa sadece bizim değil, sokaklar sadece bize ait değil, hayvanlara da ait." dedi.
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