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Eşini taciz ettiği iddiasıyla babasını öldürüp, evi ateşe verdi

Samsun'da babasını öldürüp anneannesini darp eden D.A. adlı zanlı yakalandı. Kan donduran olayla ilgili de detaylar ortaya çıktı. Buna göre cinayetin, babanın gelinini taciz ettiği iddiasıyla işlendiği ileri sürüldü. Öte yandan öldürülen Yaşar Ak'ın daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi

Giriş: 03.07.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Evlat vahşetinin nedeni taciz çıktı!
DHA

Samsun'un Alaçam ilçesinde eşini taciz ettiği iddiasıyla babası Yaşar Ak'ı (47) öldüren D.A. (24), evi de ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre gasp ettiği bir otomobil ile kaçan şüpheli, daha sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. D.A., boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile D.A., elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) başına vurup, darp etti ardından babasını öldürdü. D.A., daha sonra evi ateşe verip, yoldan geçen bir otomobili gasp ederek kaçtı.

Safinaz Doğan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.A. sıkı takibinin ardından yakalandı.

Şüpheli, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan öldürülen Yaşar Ak'ın daha önce de kendi kızına yönelik 'cinsel taciz' suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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