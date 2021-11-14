Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü!

Korkunç olayda, Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Polislere kapıyı açan Cabbar Dede K'nin oğlu Sefa K. gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, olayı duyarak eve gelen Sefa K'nin kardeşleri sinir krizi geçirirken, zanlı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.

Cabbar Dede K'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.