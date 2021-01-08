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46 yaşındaki Bilal Keleş, 6.5 yıl önce Kader Keleş ile evlilik yaptı. Bu evliliğinden şu anda 4-7 yaşlarında olan iki çocuğu oldu. Bilal Bey, eşinin kendisini 1 yıl önce okul müdür yardımcısıyla aldattığını söyledi.



İhtirasların bitmediği evliliklerinde hayatının bir anda tepetaklak olduğunu anlatan acılı baba, çocuklarını aylardır göremediğini, onları çok özlediğini söyleyerek Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı.



Eşinden boşanmak ve çocuklarının velayetini almak için her şeyi yapacağını ifade eden Keleş ile yayın sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yetkililer iletişime geçmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Bilal Keleş iki çocuğuna 8 ay sonra kavuştu.

Bilal Keleş programa yaptığı açıklamasında, “Eşim 8 aydır çocuklarımı göstermiyordu. İcra Davası açmıştım, 29 Aralık'ta duruşma oldu. Annesine orada 3 aylık hapis cezası çıktı. Kadına şiddet önleme merkezinden aradılar. Eşim de aradı çocukları gel al diye. Ben de gittim çocuklarımı aldım. Çocuklarım çok kötü haldeydi. Sağlıkları, giyimleri iyi değildi. Çocuklarımı görünce çok kötü oldum. Saç traşına götürdüm, alışverişe götürdüm, hastaneye götürdüm. İç çamaşırları bile yoktu, zayıflamışlardı. Baba olarak çocuklarımı oradan almaktan çok utandım. Bir anne olarak hem çocukları hem de beni bu şekilde cezalandırmıştı. Çocuklarıma kavuştum, çok mutluyum. Bundan sonra eğitimleri, sağlıkları ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağım. Üçlü pedagog ile görüşüldü, olumlu sonuç çıktı. Ben onlara çok iyi bakarım. Didem Hanıma, ekibine ve Show TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Didem Hanım iyi ki varsınız. 8 ay sonra çocuklarıma kavuştum, 8 ay 8 yıl gibi gelmişti.” ifadelerini kullandıktan sonra, Didem Arslan Yılmaz’a çiçek vererek teşekkürlerini iletti.



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