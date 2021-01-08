46 yaşındaki Bilal Keleş, 6.5 yıl önce Kader Keleş ile evlilik yaptı. Bu evliliğinden şu anda 4-7 yaşlarında olan iki çocuğu oldu. Bilal Bey, eşinin kendisini 1 yıl önce okul müdür yardımcısıyla aldattığını söyledi.
“DİDEM HANIMA VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
İhtirasların bitmediği evliliklerinde hayatının bir anda tepetaklak olduğunu anlatan acılı baba, çocuklarını aylardır göremediğini, onları çok özlediğini söyleyerek Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı.
Eşinden boşanmak ve çocuklarının velayetini almak için her şeyi yapacağını ifade eden Keleş ile yayın sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yetkililer iletişime geçmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Bilal Keleş iki çocuğuna 8 ay sonra kavuştu.
Bilal Keleş programa yaptığı açıklamasında, “Eşim 8 aydır çocuklarımı göstermiyordu. İcra Davası açmıştım, 29 Aralık'ta duruşma oldu. Annesine orada 3 aylık hapis cezası çıktı. Kadına şiddet önleme merkezinden aradılar. Eşim de aradı çocukları gel al diye. Ben de gittim çocuklarımı aldım. Çocuklarım çok kötü haldeydi. Sağlıkları, giyimleri iyi değildi. Çocuklarımı görünce çok kötü oldum. Saç traşına götürdüm, alışverişe götürdüm, hastaneye götürdüm. İç çamaşırları bile yoktu, zayıflamışlardı. Baba olarak çocuklarımı oradan almaktan çok utandım. Bir anne olarak hem çocukları hem de beni bu şekilde cezalandırmıştı. Çocuklarıma kavuştum, çok mutluyum. Bundan sonra eğitimleri, sağlıkları ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağım. Üçlü pedagog ile görüşüldü, olumlu sonuç çıktı. Ben onlara çok iyi bakarım. Didem Hanıma, ekibine ve Show TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Didem Hanım iyi ki varsınız. 8 ay sonra çocuklarıma kavuştum, 8 ay 8 yıl gibi gelmişti.” ifadelerini kullandıktan sonra, Didem Arslan Yılmaz’a çiçek vererek teşekkürlerini iletti.
O ANLARI İZLEMEK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!