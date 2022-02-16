Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret

DHA

HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Celil Begdaş ile Süleyman Aydın, Gara şehitlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya'yı Mardin'deki evinde ziyaret etti. Her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Begdaş, "Bütün şehitlerimizin yanındayız. Özellikle HDP bunu iyi bilsin. Siz hiçbir zaman bizi yıldıramazsınız, hiçbir zaman Kürt de olamazsınız. Şeyhmus dayının oğlu Kürt'tü. Hani Kürt´ü öldürmüyorlardı. Yalan hepsi, biz bütün çadırdaki aileler olarak Şeyhmus dayının yanındayız. O bizim büyüğümüzdür, ölene kadar onun yanındayız. Bütün şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre; Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, Gara şehitlerinin ailelerinin yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek adına Mardin'e geldiklerini belirterek, "Dün Gaziantep´teydik. Bugün Mardin´de Şeyhmus amcanın yanındayız. Onun da oğlu polis memuruydu. Maalesef terör örgütü tarafından şehit edildi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız. HDP ve PKK bunu iyi bilsin ki hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi asla bozamayacaklar. Kürt-Türk zaten kardeştir. Biz burada anne ve babalar olarak PKK ve HDP´yi nefretle kınıyoruz. Biz bu evlat nöbetimize sonuna kadar devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. HDP ve PKK nasıl bizim çocuklarımızı dağa götürmüşlerse, öyle getirmedikleri takdirde bu mücadelemizi sonlandırmayacağız" dedi.

"ÇOCUKLARI ANNE VE BABALARINA TESLİM ETSİNLER"

Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kendilerini ziyaret ettiği için mutlu olduklarını söyledi. HDP'nin dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim etmesi gerektiğine işaret eden Kaya, "Yaklaşık 520 gün aynı çatı altında yemek yedik, beraber kaldık. Bunların kendi devletlerine nasıl bağlı olduklarını gördüm. HDP'de diyor ki; 'Biz Kürt´ü temsil ediyoruz'. Siz hiçbir Kürt´ü temsil etmiyorsunuz. Şimdi HDP bu çocukları nasıl aldıysa, adam gibi getirsin. Bizimki şehit oldu. Çocukları anne ve babalarına teslim etsin" dedi.