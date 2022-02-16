Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret

HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Celil Begdaş ile Süleyman Aydın, Gara şehitlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya'yı Mardin'deki evinde ziyaret etti. Her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Begdaş, "Bütün şehitlerimizin yanındayız. Özellikle HDP bunu iyi bilsin. Siz hiçbir zaman bizi yıldıramazsınız, hiçbir zaman Kürt de olamazsınız. Şeyhmus dayının oğlu Kürt'tü. Hani Kürt´ü öldürmüyorlardı. Yalan hepsi, biz bütün çadırdaki aileler olarak Şeyhmus dayının yanındayız. O bizim büyüğümüzdür, ölene kadar onun yanındayız. Bütün şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum" dedi.
DHA'nın haberine göre; Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, Gara şehitlerinin ailelerinin yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek adına Mardin'e geldiklerini belirterek, "Dün Gaziantep´teydik. Bugün Mardin´de Şeyhmus amcanın yanındayız. Onun da oğlu polis memuruydu. Maalesef terör örgütü tarafından şehit edildi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız. HDP ve PKK bunu iyi bilsin ki hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi asla bozamayacaklar. Kürt-Türk zaten kardeştir. Biz burada anne ve babalar olarak PKK ve HDP´yi nefretle kınıyoruz. Biz bu evlat nöbetimize sonuna kadar devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. HDP ve PKK nasıl bizim çocuklarımızı dağa götürmüşlerse, öyle getirmedikleri takdirde bu mücadelemizi sonlandırmayacağız" dedi.
"ÇOCUKLARI ANNE VE BABALARINA TESLİM ETSİNLER"
Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kendilerini ziyaret ettiği için mutlu olduklarını söyledi. HDP'nin dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim etmesi gerektiğine işaret eden Kaya, "Yaklaşık 520 gün aynı çatı altında yemek yedik, beraber kaldık. Bunların kendi devletlerine nasıl bağlı olduklarını gördüm. HDP'de diyor ki; 'Biz Kürt´ü temsil ediyoruz'. Siz hiçbir Kürt´ü temsil etmiyorsunuz. Şimdi HDP bu çocukları nasıl aldıysa, adam gibi getirsin. Bizimki şehit oldu. Çocukları anne ve babalarına teslim etsin" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!