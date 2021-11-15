Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önündeki 'Evlat Nöbeti'ne katıldı. Biçer çiftinin eylemi sürerken, oğulları Mustafa, yaklaşık 3 ay önce terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Biçer ailesi verdikleri mücadelenin ardından çocuğuna kavuştu. Ayşegül Biçer, yaklaşık bir hafta sonra askere uğurlayacağı oğlu Mustafa için, Öğretmenevi'nde kına gecesi düzenleyerek, oğlunun eline asker kınası yaktı.
'GELİN SİZLER DE TESLİM OLUN'
Oğlunu askere göndereceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşegül Biçer, "Oğlumu PKK'dan ve siyasi kolu HDP'den söke söke aldım. Bugün çok gurur verici bir günümüz. Oğluma asker kınasını yakıp, onu Türk askeri yapacağım. Kendi toprağı, kendi vatanı, bayrağı için savaşacaksa savaşacak, ölünecekse kendi vatanı için ölünecek. Evladımı aldığım andan itibaren askere göndereceğimi söylemiştim. Rabbime şükürler olsun bunu yerine getiriyorum. Rabbim her anne ve babaya nasip etsin. Buradan bütün çocuklara da seslenmek istiyorum. Bakın ben evladımı PKK'dan aldım ve hiçbir ceza almadan evime götürdüm. Bugün asker kınasını yakıp askere gönderiyorum. Gelin sizler de teslim olun. Anne ve babanızın kucağına geri dönün. Eğer mücadeleyse kendi vatanınız ve toprağınız için edin. Yıllardır PKK zulmüne uğruyoruz. Gözlerinizi açın. Anne ve babalar da gelip bizlere destek versinler, Gelin evlatlarımızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım" dedi.
'ORADA ÖLMEKTENSE VATANINA HİZMET EDERKEN ŞEHİT OLMAK DAHA İYİ'
Mustafa Biçer de 4 yıla yakın bir süre terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulduğunu belirterek, "Kaçtım, teslim oldum. Devletime, vatanıma ve milletime silah sıkmadığım için serbest bırakıldım. Her türlü imkan bize sağlandı. Şimdi de Allah izin verirse askere gideceğim. Nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz yan yana düşmana karşı savaştıysa, ben de askere giderek kardeşlerimle yan yana teröre dur diyeceğiz ve savaşacağız. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez. Orada bulunan kardeşlerim gelip teslim olsunlar. Orada ölmektense askerliğinde vatanına, milletine hizmet ederken şehit olsunlar daha iyi" diye konuştu.
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