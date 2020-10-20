Evlat nöbeti tutan ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 414'üncü gününe girdi.
Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş, dün partisinin il binasından çıkarken kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Begdaş, aylardır evladı için oturma eylemi yaptığını, yüreği yanan bir baba olduğunu söyledi.
- "Yüreği yanan bir baba olarak sadece evladımı istedim"
Milletvekili Tosun'un dün kendilerine hakarette bulunduğunu ifade eden Begdaş, şöyle konuştu:
"Oy verdiğim milletvekilli Tosun kapıdan çıkarken, 'Sayın vekilim, oğlumdan haber alamıyorum. Allah, peygamber için yeter artık. Dayanamıyorum.' dedim. Bunun üzerine tekme atarak, hakaret etti. Çevredekiler araya girdi. Bunlara bize hakaret etsinler diye mi oy verdik? Sadece evladımı istiyorum. Canım gitmiş, yüreğim yanıyor. Kötü bir şey demedim. Evladı giden ve yüreği yanan bir baba olarak sadece evladımı istedim. Benim doğal hakkım. Hangi vekil gelirse gelsin oğlumu isterim. Bu hakaretleri hak etmedim."
Tosun hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Begdaş, kendisinden sonuna kadar davacı olduğunu dile getirdi.
Begdaş, Tosun'un hakarette bulunmasından duyduğu rahatsızlığı anlatarak, "Kendime yediremiyorum. Ben terbiyemi bozmadım ama ona yazıklar olsun. Onlara verdiğimiz oylar haram olsun." diye konuştu.
Dün, bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığı binasına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmiş, bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşanmış, gerginliğin büyümesini polisler önlemişti.
Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirmişti.
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