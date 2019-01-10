Çorlu'da yaşayan Serap ve Şenol Y. çifti, üç yıl önce evlat edinmek üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne müracaat etti.

AA'nın haberine göre, Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen A.K.N, "Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi" ile çifte verildi.

Ancak üç yıl sonra ortaya çıkan A.K.N'nin biyolojik ailesi, konuyu mahkemeye taşıdı. 13 Kasım 2018'de de Tekirdağ Çocuk Mahkemesi'nde verilen kararla A.K.N. biyolojik ailesine teslim edildi.

"MAHKEME KARARINI UYGULAMAKLA MÜKELLEFİZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme kararını yerine getirdiklerini söyledi.

Biyolojik ailenin ortaya çıkması ve mahkemeye başvurması sonucu böyle bir karar alındığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararını uygulamakla mükellef olduğumuz için çocuğu almak zorunda kaldık. Çocuğun biyolojik ailesi ortaya çıktı ve durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme de çocuğu biyolojik ailesine teslim etti. Çok üzücü bir durum. Tekirdağ Aile Mahkemesi'nde verilen kararla çocuk biyolojik ailesine teslim edildi. Koruyucu aile ile ilgili hiçbir sıkıntı yok."