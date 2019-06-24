Evkur Yeni Malatyaspor, transferde ikinci resmi imzayı attırdı. Daha önce Atiker Konyaspor’dan Fofana ile anlaşan Malatya temsilcisi, bugün de yine Atiker Konyaspor’dan Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde atılan imzalarla 32 yaşındaki golcü futbolcu Evkur Yeni Malatyasorlu oldu.

Başkan Gevrek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Gevrek, Makedon oyuncuyla daha önce anlaşmaya vardıklarını kaydederek, “Jahovic ligimizde tanınan bir oyuncu. İnşallah bize de fayda sağlayacaktır. Anlaşmanın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KALEYE DE TAKVİYE

Transferde hareketli günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana ve Jahovic transferlerinden sonra bir takviye de kaleye yaptı ve 17 yaşındaki Murat Akşit'i renklerine bağladı. U17 Genç milli takımının da kalesini koruyan 17 yaşındaki Murat Akşit’in sarı kırmızılıların kampına katılacağı açıklandı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor, Fabien Farnolle yeniden anlaşarak güvene aldığı kalesine bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılıların gelecek vaat eden genç kaleci Murat Akşit’ten ilk etapta altyapıdan faydalanacağı bildirildi.

Murat Akşit geçen sezon Pendikspor'da 1 resmi müsabakaya çıktı.