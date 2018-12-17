Türkiye Futbol Federasyonu E.Y. Malatyaspor'a yapılan saldırıyı internet sitesinden yaptığı açıklamayla kınadı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle;



"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine silahla ateş açılarak gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, E.Y. Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür vahim olayların ayrıca şiddetle karşısında olduğumuzu da vurgularız."