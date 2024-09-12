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        Haberler Bilgi Yaşam Evinizi köşe bucak temizlemek için çok fazla vakit ayırmak istemiyor musunuz? İşte işinizi kolaylaştıracak 7 ipucu...

        Evinizi nasıl daha temiz bir hale getirebilirsiniz? Hangi yöntemleri kullanmalısınız?

        Hayatın koşturması içinde neredeyse kendimize bile ayıracak vaktimiz kalmıyor. Günün belirli zamanlarında, kendimize, ailemize ve arkadaşlarımıza zaman ayırıp sosyalleşmek isteriz. Bu kadar yoğunluğun arasında evimizi nasıl temizleyeceğiz diye de kara kara düşünürüz. İşte işinizi kolaylaştıracak teknikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:00
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        • 1

          Herkes evinin her zaman tertemiz olmasını ister. Bunun için ise belirli bir vakit ayırmak gerekir; ancak birçoğumuz bu vakti bir türlü bulamayız. Evimizi nasıl kısa sürede istediğimiz temizliğe kavuştururuz? İşte detaylar...

        • 2

          1. Öncelikle dağınıklığı ve diğer kolay işleri ortadan kaldırın.

          Derinlemesine temizlik yaparken mutlaka büyük bir işe girişmeniz veya eve gitmeniz gerekmez; küçükten başlayıp önce birkaç küçük görevi tamamlamanız sorun olmaz. Örneğin, alanınızı düzenlemek, çarşafları değiştirmek, yatağı toplamak, toz almak ve lambaları ile aydınlatma armatürlerini temizlemek (nemli bir bezle) veya masa üstlerini ve diğer dağınık yüzeyleri toplamak gibi.

        • 3

          Kapı kollarını, kumandaları, ışık anahtarlarını ve evde sık dokunulan diğer eşyaları dezenfekte edin veya çamaşır yıkayarak başlayın. Daha kapsamlı bir listedeki birkaç küçük görevi tamamlamak bile sizi doğru yola sokabilir ve devam etmek için motive olmanızı sağlayabilir.

        • 4

          2. Derinlemesine bir temizlik stratejisi oluşturun ve buna sadık kalın.

          Bazı insanlar evlerinin tamamını oda oda temizlemeye yemin ederken, diğerleri her şeyi tek tek ele almayı önerir. Başka bir deyişle, evinizdeki tüm tozları alır, tüm aynaları ve tezgahları temizler, sonra elektrik süpürgesi veya paspasla temizlersiniz veya önce en kirli odalardan başlarsınız.

        • 5

          Gerçekten de bu sizin kişisel tercihinize bağlıdır, çünkü her iki strateji de işi görecektir. Ancak genel olarak, tavan vantilatörleri ve ışıklarla başlayarak yukarıdan aşağıya doğru temizlik yapmak ve zemine doğru ilerleyerek aradaki her şeyi temizlemek isteyeceksiniz. Düzenli kalmak ve kendinizi yolda tutmak için odanın bir tarafından başlayın ve ileri atlamadan tüm alanları kapsayacak şekilde çalışmak için bir yön seçin - saat yönünde veya saat yönünün tersine.

        • 6

          3. Önce en kirli odalarınızı temizlemeyi düşünün

          Bazı uzmanlar, en kirli odalarınızı (genellikle mutfak ve banyo) diğer alanlarınıza geçmeden önce temizlemenizi önerir, çünkü bunlar en fazla zaman ve enerji gerektiren yerlerdir. Mutfakta, dolaplarınızın üstünü temizlediğinizden, ocak gözlerinizi ıslattığınızdan, cihazlarınızın içini ve dışını sildiğinizden ve tezgahlarınızdaki her şeyi temizlediğinizden emin olmak isteyeceksiniz, böylece hiçbir yüzey fırçalanmamış kalmaz.

        • 7

          Bundan sonra, tuvaletinizi temizlemek, küveti fırçalamak (duş başlığını unutmayın!) ve lavaboyu, aynaları ve pencereleri ele almak için banyoya gidin. Kirli banyo paspaslarını ve duş perdelerini çamaşır makinesine koyun ve eskiyen duş kabinlerini değiştirin. Tozunu aldıktan sonra, paspaslamadan önce banyo fayanslarınızı bir süpürge veya elektrikli süpürgeyle bir kez daha süpürün.

        • 8

          4. Dolaplarınızı ve vitrinlerinizi temizleyin

          Kapalı kapılar ardında ne olduğunu unutmak kolay olabilir, ancak dolaplarınızı ele almadan derin bir temizlik tamamlanmış sayılmaz. Her şeyi çıkarın, içini ve dışını temizleyin ve artık ihtiyacınız olmayan her şeyi atın. Düzenleyiciler ve diğer raf ünitelerini kullanmak, her şeyi bir araya getirebilir, her şeye ulaşılabilir ve en önemlisi daha kolay bulunabilir hale getirebilir.

        • 9

          5. Koltuklarınızı, perdelerinizi ve halılarınızı ihmal etmeyin.

          Derinlemesine temizlik sırasında her şeyi yapmanın zamanı geldi. El tipi bir elektrikli süpürge veya kol uzatması kullanarak, koltuklar ve döşemeli sandalyelerdeki her bir parçacığı temizleyin; kırıntıların bir şekilde yolunu bulabileceği minik köşelere ve çatlaklara inanamayacaksınız.

        • 10

          Bunu yaparken perdeleri süpürün ve tozunu alın veya panjurları ıslak silin. Son olarak, pürüzsüz, tüm odayı kaplayan bir görünüm için halıları şampuanlayın.

        • 11

          6. Temizliği verimli kılmak için teknolojiden yararlanın

          Yüksek teknolojili temizlik ekipmanlarına yatırım yapmak, evdeki diğer işlerle ilgilenmek için daha fazla zaman kazandırır. Robot süpürgeler ve paspaslar, çok ihtiyaç duyulan bir yardım sunar ve genellikle geleneksel benzerlerinden daha sessiz ve daha verimlidir.

        • 12

          Bazılarında engellerin etrafından dolanmanızı sağlayan sensörler veya dahili kameralar bulunur; böylece bunları düşünmenize bile gerek kalmaz. Ayrıca, bir uygulama veya akıllı ev hoparlörü aracılığıyla kontrol edilebilirler.

        • 13

          7. Büyük ev aletlerini ve evinizin dışını temizlemeyi unutmayın.

          Temizlik sırasında bulaşık makinenizi, mikrodalganızı veya çamaşır makinenizi bir noktada tozunu almış olabilirsiniz, ancak şimdi her büyük cihazın gerçek bir ilgi gördüğünden emin olmanın zamanı geldi.

        • 14

          Buzdolabınızdaki eşyaları tek tek gözden geçirin ve eskimiş, kokmuş, küflenmiş veya son kullanma tarihi geçmiş olanları atın. Daha da iyisi, her şeyi çıkarın ve geri koymadan önce iç yüzeyleri silin. Fırınınızın altını ve fırın kapağını da fırçalayın.

          Kaynak: Mentalfloss

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