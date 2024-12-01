Evinizden tarihe adım atın: Anne Frank'tan NASA'ya.... Sanal turlar aracılığı ile gezebileceğiniz müzeler!

1. TERRA COTTA ASKERLERİ: ÇİN’İN EŞSİZ MİRASI

Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’ın mezarını korumak için yapılan Terra Cotta Askerleri, arkeoloji dünyasının en büyüleyici keşiflerinden biri olarak kabul edilir. 1974’te bulunan ve 8000’den fazla heykeli içeren bu devasa mezar kompleksi, şimdi sanal bir deneyimle keşfedilebilir. Askerlerin farklı yüz ifadeleri ve renkli detayları, dijital tur sırasında incelenebilir.