Evinin önünde sahte içki satan kişi gözaltına alındı

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir evin önünde park halindeki aracın bagaj kısmından açık şekilde içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Şüphelinin ev ve arabasında arama yapan ekipler, 1 litrelik şişeler içerisinde 8 adet el yapımı olduğu değerlendirilen içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sahibi A.K'nin "Kaçakçılıkla mücadele kanunu" suçu kapsamında emniyetteki işlemleri devam ediyor.