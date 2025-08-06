Evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz K., evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hüseyin Yavuz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, Çorum merkezde park halinde bulunan bir otomobilde yaptığı aramada adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirdi. Otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen saldırgana ait olabileceği değerlendiriliyor.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.