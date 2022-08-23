Evinin önünde otururken hortuma kapıldı!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi. Hortum hem cep telefonu ile görüntülendi hem de güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, Yeşilova'nın batı kısmında dün saat 18.30 sıralarında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi´ne ulaştı. Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu.
EVİN ÇATISINI DA UÇURDU
Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu. Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.
'BİR ANDA BENİ HAVALANDIRDI'
Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi.
Tuncer Çakar ise "Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz" diye konuştu. Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.
'DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ'
Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.
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