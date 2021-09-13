Evinin önünde oturan minik aracın altında kaldı

Olay, saat 13.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin olduğu sokakta yol kenarında oturan 4 yaşındaki H.Ş.'ye, 14. Sokak'tan 10. Sokağa dönüş yapan yapan A. adlı sürücü idaresindeki 34 EHB 996 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalarak yaralanan küçük çocuk, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. H.Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürülen sürücü A. ise virajda çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.