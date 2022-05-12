Evinin önünde öldürüldü!

DHA

Olay, önceki gün, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Abdulsamet Tarakçı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Tarakçı ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Tarakçı, dün hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıyı yapan M.A. ve ile azmettirici olduğu belirlenen A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarakçı´nın geçen aylarda girdiği bir otoparkın ihalesini kazandığı, aynı ihaleye giren M.A. ve A.K. ile aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.A. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarakçı'nın cenazesi bugün Kocaali Sahil Mezarlığı´nda toprağa verilecek.