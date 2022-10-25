Evinin önünde düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Beklioglu Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin önünde yere düşen 59 yaşındaki Raziye K., düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası evinin önünde düşen Raziye K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Raziye K.’nin cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devan ederken Raziye K.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.