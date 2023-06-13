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İstanbul'da evinin önünde bıçakla öldürüldü

İstanbul'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 13.06.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da korkunç cinayet! Evinin önünde bıçakla öldürüldü... - Haberler
DHA

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, Ömer Coşkun, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ömer Coşkun kalbinden ve bacağından yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri mahalleye sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre inceleme yaptı.

Öte yandan yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eli belinde koşarak sokağa girdiği, daha sonra Ömer Coşkun'un yere düştüğü ve saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sesleri duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Yaşar Balcı, "Bahçede oturuyorduk. Önce bağırma sesi duyduk. Çocuklar koşuşturmaya başlayınca olay yerine gittik. Ömer beyin yerde yattığını gördüm. İntihar ettiğini sandım önce, sorduğumda ayağından ve kalbinden bıçaklandığını söylediler. Durumu baya ağırdı. İlk müdahalesini yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı arkadaşlar. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri geldi ama durumu baya ağırdı. Çok kan aktı, kan kaybediyordu. Hareketsiz yatıyordu. Ailesi durumu öğrenince sinir krizi geçirdi. Mahallede büyük panik yaşandı. Makam şoförü olduğunu söylüyorlar" dedi.

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