Evinin önünde başından vuruldu

İHA

Olay, Elbistan ilçesine bağlı kırsal Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Süleyman Genç, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Genç, başına isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Genç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerini belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı.