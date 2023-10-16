Evinin önünde aracında ölü bulundu

Evinin önünde kendi aracında ölü bulundu
Trabzon'da Süleyman Eyüpoğlu, evinin önünde kendi aracında ölü bulundu. Eyüpoğlu'nun silahla vurulduğu tespit edildi
Trabzon'un Maçka ilçesi Küme evlerinin önünde meydana gelen olayda Süleyman Eyüboğlu (47), sabah saatlerinde evinin önünde park halindeki aracı içerisinde ölü halde bulundu.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede aracın ön koltuğundaki Süleyman Eyüboğlu'nun silahla bacağından vurulduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüboğlu'nun kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda kullanıldığı tespit edilen silahın da araç içerisinde olduğu öğrenildi.