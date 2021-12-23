Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince Yalı Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.