Evinin odunluğunda ölü bulundu - KASTAMONU

AA

Aktekke Mahallesi Nigar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Nurettin Horuz'un, odunlukta yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen, 112 Acil Servis ekipleri Horuz'un başında düşmeye bağlı yara olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.Horuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.