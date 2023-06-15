Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin girişine barikat kurmuştu, şüpheli tutuklandı

Evinin girişine barikat kuran kadını tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ahmet Çelik, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Giriş: 15.06.2023 - 20:02 | Güncelleme: ABONE OL
Evinin girişine barikat kurmuştu, şüpheli tutuklandı
DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Dilek Acu (41), Ahmet Çelik'in 6 Haziran'da uzaklaştırma kararının iptal edilmesi nedeniyle, kendisini korumak için evin girişine demir kapı yaptırmış ve barikat kurmuştu.

Acu'nun yaşadıklarının haber olmasının ardından eve gelen Ahmet Çelik, Acu'yu yine tehdit etti. Dilek Acu'nun şikâyeti üzerine, iki adet bıçakla eve geldiği tespit edilen Çelik dün gözaltına alındı.

Dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Köprüler Jandarma Teşkilatı için ışıklandırıldı
Köprüler Jandarma Teşkilatı için ışıklandırıldı
Ardahan'da ormanlara giriş yasağı
Ardahan'da ormanlara giriş yasağı
Darbedilip bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Darbedilip bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Sudan'da Batı Darfur Valisi, HDK tarafından öldürüldü
Sudan'da Batı Darfur Valisi, HDK tarafından öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.