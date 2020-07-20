Evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - HATAY

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde bir evin çatısında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı aldı.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, saksılara ekili 113 kök Hint keneviri, poşet ve kavanozlarda 1140 gram esrar, bir miktar Hint keneviri tohumu, hassas terazi ile tabanca ele geçirdi.Gözaltına alınan ev sahibi Y.Ç. emniyete götürüldü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."