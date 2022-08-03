Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü

Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan 57 yaşındaki Hamdi Orta yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde gece meydana geldi. İHA'nın haberine göre, birinci kattaki evinin balkonunda bulunan Hamdi Orta, silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle yüzünden vurulan Orta, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hamdi Orta'nın cansız bedeni saat 05.00 sıralarında bulundu. Vatandaşlar gece 03.30 gibi silah sesi duyduklarını belirtirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.