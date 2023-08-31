Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin balkonunda otururken öldürüldü

        Mardin'de evinin balkonunda otururken kurşun yağmuruna tutuldu

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinin balkonunda eşi ile oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kahraman Erdem, hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:51 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin balkonunda otururken öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Mazıdağı ilçesi Ömürlü köyünde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, sıva ustası Kahraman Erdem, dün gece eşi ile beraber balkonda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Olayda vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Erdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Erdem'in cansız bedeni, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması başlatılan çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Habertürk Anasayfa