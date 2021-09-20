Evinin bahçesinde öldürüldü

AA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kişi, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Sargın'ın (37), evinin bahçesinde hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Sargın'ın başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. Sargın'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından İlçe Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.