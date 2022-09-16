Evini yakmaya kalkıştı

İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, evini yakacağını pencereden bağırarak komşularına söyledi. Kendini eve kilitleyen şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından hastaneye götürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3 katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Y.A. isimli şahıs, evini yakacağını söyleyerek pencereden bağırdı. Şahsın bağırma seslerini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı sakinleştirerek evden çıkması için dil döktü.

Ekiplerin bir saatlik çabaları neticesinde Y.A. ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Y.A.’nın 8 Eylül tarihinde de tüpün gazını açarak evi havaya uçurmaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Y.A.’nın evde tek başına yaşadığı, çocuğunun devlet koruması altında olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.