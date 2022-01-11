Evini uyuşturucu serasına çevirdi

İstanbul Ümraniye'de evini uyuşturucu serasına çeviren şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 101 adet Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

V.K. isimli bir şahsın, Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan ikametinde uyuşturucu madde üretiminde bulunduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan incelmede iki odanın uyuşturucu üretim merkezi haline getirildiği görüldü. Evde 101 adet Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

V.K., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün tarihinde adli makamlara sevk edildi.