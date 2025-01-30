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        Haberler Gündem Güncel Evini çağırıp ağır yaraladı! | Son dakika haberleri

        Evini çağırıp ağır yaraladı!

        Karaman'da bir kişi evine çağırdığı ve husumetli oldukları belirtilen şahsı çıkan kavgada tüfekle vurarak ağır yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:52
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        Evini çağırıp ağır yaraladı!
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        İHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.Y. (27), Ş.D.'yi (46) evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., av tüfeğiyle Ş.D.'yi sol bacağından vurdu. Ş.D. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.D. olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ş.D., burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile eşi H.Y., polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaralanan Ş.D.'nin Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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