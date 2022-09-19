Evini basıp, alacaklı olduğu kişiyi bıçakladı

Diyarbakır'da bir kişi, alacaklı olduğu kişiyi evinde bıçakladı.

İHA'nın haberine göre olay, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz G. isimli şahıs, alacaklısı olduğu Ali K.'yi sabah saatlerinde evinin önünde beklemeye başladı. Cengiz G., bir süre sonra evinden çıkmayan Ali K.'nin kapısına dayandı.

Şahıs, Ali K.'yi evinde bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Eşinin bıçaklandığını gören kadın yardım çığlıkları üzerine olay yerine çağrılan ekipler, Cengiz G.'yi saklandığı apartmanda yakaladı.

Yaralı Ali K. ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.