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Evini ateşe verdi, yangından polis kurtardı

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile tartıştıktan sonra evden gönderdi. Kapıyı kilitleyip evi ateşe veren ve dumandan etkilenerek bayılan Ahmet Ünal, olay yerine sevk edilen polislerin kapıyı kırıp, içeri girmesiyle kurtarıldı

23.01.2020 - 03:12 | Güncelleme:
adana
DHA

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3976 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Ahmet Ünal, iddiaya göre eşini dışarıya çıkartıp kendisini eve kilitledi, sonra da eşyaları ateşe verdi.

Teslime Ünal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kapıyı kilitlediği için içeriye giremeyen ekipler, evin penceresinden Ahmet Ünal'ı ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Ünal, duman etkilenip, bayılınca polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis ve itfaiye erlerince dışarıya çıkartılan Ünal, ölmekten son anda kurtarıldı. Ambulansa taşınan Ünal, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

GÖZLERİ YAŞLI ŞEKİLDE İZLEDİ

Olayın şokunu atlamayan Teslime Ünal, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi. DHA'nın haberine göre; astım hastası olduğu öğrenilen kadın, başka bir ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

 

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